إليك 4 خطوات لتزيل فيسبوك وإنستغرام من حياتك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من منا لم يشعر ولو للحظة بأنه سئم مواقع التواصل الاجتماعي ، سئم الفيسبوك والانستغرام ، وذلك التعلق المزعج بهما ، من منا لم يرد حقاً أن ينهي هذه المواقع من حياته فحاول ولكنه لم يقاوم ..

ربما الآن وبعد آخر الفضائح التي طالت فيسبوك في تبادل بياناتك والمتجارة بها ستعزم حقاِ علي ترك هذا العالم الافتراضي الذي يتجسس على حياتك الخاصة.. لكن كيف؟ كيف ستكون لديك العزيمة الكافية للقيام بهذه الخطوة.. نحن هنا نريد أن نساعدك وسنقدكم لك هذه الخطوات الـ4:



الخطوة الأولى

تقييم ما قد تخسرونه. قبل الالتزام بقرار التخلّص من حسابكم على «فيسبوك»، من المهم أن تقيّموا الضرر المباشر الذي قد يطالكم. ذلك أن بعض المنتجات والخدمات تندمج بشكل وثيق مع «فيسبوك» ويمكن أن تصبح صعبة الاستخدام دون حسابكم على هذه المنصة.



إنّ أسرع طريقة لتقييم هذه المخاطر هي تعليق العمل بحسابكم على «فيسبوك»، عبر ميزة تتيح لكم وقف العمل بالحساب مع إمكانية إبطالها والعودة للعمل فيه في أي وقت.



ولإيقاف الحساب، كلّ ما عليكم فعله هو النقر على الإعدادات واختيار «إدارة الحساب»، ومن ثمّ النقر على زرّ «إيقاف عمل الحساب». ويقول بريان تشان، المحلل التقني الأمريكي إنه عندما استخدم هذه الميزة، لاحظ أنه لم يعد قادرا على نشر إعلانات على «إنستغرام» للترويج لحساب قريب له؛ لأن أدوات التسويق مرتبطة بـ«فيسبوك» بشكل مباشر. لذا، في حال كنتم من أصحاب الأعمال الذين يسوقون منتجاتهم عبر «إنستغرام»، سيؤدي حذف حسابكم على «فيسبوك» إلى تعطيل قناة التسويق خاصتكم.



كما أدى تعطيل الحساب إلى منع الوصول إلى تطبيقات ومواقع اعتاد أن يسجّل دخوله إليها عبر حسابه في «فيسبوك». فقد وجد أنه ما عاد قادرا على أن يصل بسهولة إلى «بينترست» لأنه كان قد استخدم «فيسبوك» للتسجيل في خدمة سجل القصاصات الافتراضي. ولكي يتمكن من الاستفادة مجددا من هذه الخدمة، أعاد تشغيل حساب «فيسبوك» وتوجه إلى إعداداته الخاصة في «بينترست»، وفصل حسابه على الموقع عن «فيسبوك» ووضع كلمة مرور جديدة له. بعدها، عاد وسجل دخوله في موقع «بينترست» عبر بريده الإلكتروني.



وبالنسبة للتطبيقات الأخرى، كـ«سبوتيفاي» و«شيف ستيبس»، قام بالعملية نفسها وأوقف اتصالها بحسابه في «فيسبوك». وبعدها وضع كلمات مرور جديدة لهذه الخدمات كي يتمكن من تسجيل دخوله إليها عبر بريده الإلكتروني.



ويضيف تشان أن القيام بهذه الإجراءات سبّب له بعض الإرهاق، ولكنّها كانت تستحق ذلك، لضمان عدم خسارة حساباته في المواقع الأخرى.



الخطوة الثانية

تحميل البيانات الخاصة. الآن وبعد أن علم تشان أنه يمكنه حذف «فيسبوك» بشكل آمن، بدأ بسحب بياناته من الشبكة الاجتماعية، ما يعني سحب أي معلومات شخصية كان قد وضعها في حسابه، مثل صوره ونصوص الرسائل، ولائحة الأصدقاء. وحرص على عدم وجود نسخ منها في مكان آخر.



لمساعدتكم في هذه الخطوة، يقدّم لكم «فيسبوك» أداة شاملة تعرف بـ«داونلود يور إنفورمايشن» (تحميل معلوماتكم) تجدونها في إعدادات الموقع. يمكنكم بواسطة هذه الأداة أنّ تقرّروا نوع البيانات التي تريدون جمعها.



اطلب نسخة لجميع بياناتك، وتحتاج «فيسبوك» إلى نحو ساعة لجمع كلّ المعلومات في ملف واحد يصل حجمه إلى نحو 700 ميغابايت. وقد احتاج تحميل هذا الملف إلى نحو 10 دقائق، وتمّ تنظيم المعلومات في ملفات مختلفة بحسب أنواع البيانات، كالصور وتاريخ البحث والرسائل.



ولكنّ نزع معلوماتكم من «فيسبوك» لا يعني أنّكم أزلتموها من خوادم الشركة.



الخطوة الثالثة

الضغط على زرّ الحذف. بعد التأكد من أنك نسخت جميع البيانات التي تهمك على «فيسبوك»، حان وقت القيام بالخطوة الأخيرة والمهمة. في لائحة خيارات إعدادات «فيسبوك»، تنقر على زرّ «معلوماتكم على (فيسبوك)» ومن ثمّ تنقر على «حذف حسابكم ومعلوماتكم».



وأخيراً، عندما تنقر على زرّ «حذف الحساب» الأزرق، تظهر أمامك رسالة مفاجئة تطلب كلمة المرور، وتبعها مربّع يحذّرك من أنّ هذا الحذف نهائي. عندها تضغط على الزرّ.





الخطوة الرابعة

مقاومة العودة إلى المنصّة. ولكن انتظروا... بعد النقر على زرّ الحذف، لم يتمّ حذف حساب «فيسبوك» فعليا، رغم جميع الحواجز التي قفزت فوقها. إذ يقول لك الموقع إنّه تمّ ضبط الحساب للحذف النهائي بعد 30 يوما وإنه في حال سجلت الدخول مرّة أخرى في الحساب، فإنك ستحصل على خيار إلغاء طلب الحذف.



إنّ الهدف من فترة السماح هذه هي دفع الناس إلى تغيير رأيهم. هذا غير أنّ عملية الحذف الكاملة قد تتطلّب ما يقارب 90 يوما لإزالة جميع النسخات الإضافية من بياناتكم الموجودة في خوادم الشركة، بحسب ما أفادت شركة «فيسبوك». بمعنى آخر، يجب أن تكونوا صابرين.





حذف «إنستغرام»



في حال كنتم ترغبون أيضا في الخروج من براثن «فيسبوك» عبر التخلّص من حسابكم على «إنستغرام»، يمكنكم فعل ذلك بسهولة أكبر، وهذا لأنّ «إنستغرام» ليس واسع التمدّد كما «فيسبوك»؛ فأنتم لا تستخدمون حسابكم على «إنستغرام» لتسجلوا دخولكم بتطبيقات أخرى مثلاً.



إليكم الخطوات: في إعدادات تطبيق الصور، يمكنكم أن تنقروا على خيار يتيح لكم تحميل نسخة من بياناتكم، ليرسل لكم «إنستغرام» بعدها رابطا في رسالة إلكترونية لتحميل الملف. تتطلّب هذه العملية نحو 10 دقائق، ومن ثمّ يمكنكم زيارة صفحة «حذف حسابك» الإلكترونية والنقر على الأزرار للقضاء على حساب «إنستغرام» بشكل نهائي.



خطوة مهمة: التأكد من عدم وجود تعقّب. بعد إنهاء علاقة ما، هل بادرتم يوما إلى حجب حبيب أو صديق قديم من «فيسبوك» حتى لا يتمكّن من تعقّب أخباركم وملاحقتكم؟ بعد انفصالكم عن «فيسبوك»، يجب أن تقوموا بالخطوة نفسها للتأكد من أنّ الموقع توقّف عن تعقّب نشاطكم الإلكتروني.



يجب أن تكونوا جديين جدا فيما يتعلّق بالتخلّص من وسائل التعقّب التي يستخدمها «فيسبوك» ومواقع أخرى لملاحقتكم. لهذا، يجب أن تقوموا ببضع خطوات كحذف ملفات تعريف الارتباط، وإعادة ضبط معرّفات الإعلان، وتحميل برنامج حاجب للتعقب. لهذه الغاية، يمكنكم مراجعة الإرشادات المتعلّقة بمحاربة الإعلانات المستهدفة لحماية هاتفكم الذكي أو جهازكم اللوحي أو الكومبيوتر. وبعد اتمام هذه الخطوات، لن تشعروا بالانغلاق كما قد تظنون!

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