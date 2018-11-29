حاسوبك بطيئ.. إليك الخطوات المناسبة لحل المشكلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تساهم الكثير من الملفات الموجودة على الكمبيوتر في إبطائه، الامر الذي ينعكس على قوته. غير أنّ هذا الأمر لا يطال الملفات فقط، بل يشمل برامج عديدة، تشكل ثقلاً كبيراً على قدرة الحوسبة في الكمبيوتر، ومن بينها برامج التشغيل التلقائي. ولذلك، يجدر بكل مستخدم التحقق من برامج التشغيل التلقائي من وقت إلى آخر.

ما الحل؟

لحل مشكلة برامج التشغيل التلقائي، يمكن لأصحاب حواسيب ويندوز 10 عن طريق مدير المهام، الضغط المتزامن على أزرار Ctrl + Alt + Delete، تحت علامة التبويب التشغيل التلقائي.

إلا أن يجب الإنتباه إلى إبقاء برامج مكافحة الفيروسات ومشغل لوحة اللمس في اللابتوب قيد التشغيل مع إقلاع الكمبيوتر. ولكن، هناك الكثير من البرامج، بدءاً من حزمة تطبيقات أوفيس مروراً ببرامج ضغط الملفات وصولاً إلى برامج "بي دي إف"، لا تحتاج لتشغيلها تلقائياً مع إقلاع الكمبيوتر. ولذلك، يمكن تعطيل هذه البرامج من قائمة التشغيل التلقائي بنقرة بالزر الأيمن للفأرة.

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