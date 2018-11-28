باحثون يطورون "كبسولات" يتم ابتلاعها للتحكم بألعاب الفيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبدو أن ملامح تغير جذري في حياتنا بدأت بالظهور، فبعد قبول آلاف الهولنديين زرع "كبسولات" تحت جلودهم، تسهل وفق زعمهم التحكم بكثير من الوظائف اليومية، مثل فتح أبواب المنازل والحواسيب، ها هم عشاق ألعاب الفيديو يقطعون شوطا جديدا في هذا المجال، موظفين التطور التقني في خدمة ادمانهم.

فقد استعرضت فضائية "فرانس 24" تقريرا خاصا بابتكار كبسولة يتم ابتلاعها للتحكم في لعبة فيديو من خلال حرارة الأمعاء.

وذكر التقرير أن تلك الكبسولة مزودة بأجهزة استشعار للحرارة، تم تطويرها من قبل باحثين من معهد "ملبورن" التقني في أستراليا، حيث ان تلك الكبسولة تستجيب لحرارة أمعاء اللاعب، على أن تستخدم في لعبة واحدة فقط وهي " GUTS GAME" التي تدور قصتها حول محاربة طفيليات موجودة في أمعاء بطل اللعبة.

وأضاف التقرير أنه وفقًا لمطوري الكبسولة فإن اللاعب بإمكانه رفع أو خفض درجة حرارة جسمه للتحكم في تحرك الكبسولة وسير اللعبة من خلال الماكولات والمشروبات التي يتناولها، على أن تنتهي اللعبة عند تخلص اللاعب من تلك الكبسولة.

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