محفظة ذكية مضادة للسرقة.. إليك مميزاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من أكثر الأمور إزعاجاً لأي شخص، هي سرقة محفظته التي تضم أوراقه الثبوتية الشخصية وأمواله، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً، خصوصاً لناحية أن يستغل السارق هذه الأوراق ويزوّرها لغايات دنيئة ومشبوهة.

إلاّ أنّ المحفظة Ekster 3.0 قد تساهم في تبديد هذه الهواجس. فهي المحفظة الذكية من الجيل الثالث والأحدث من المحفظة المضادة للسرقة والفقد ذائعة الصيت. تتمتع هذه المحفظة التي أعلنت عنها شركة "Ekster" الهولندية في العام 2015 بمزايا مفيدة وعديدة، إذ أنها مزودة بخاصية تحديد هوية صاحبها عن طريق تمييز صوته بواسطة موجات الراديو من الجلد الطبيعي، كما أنها تسع 12 بطاقة على الأقل. ويمكن الوصول إلى 6 بطاقات من دون الحاجة لفتح المحفظة، بفضل آلية الزناد التي تعرض مجموعة مختارة من البطاقات من الطرف العلوي، بمجرد الضغط على زر صغير لتسهيل التقاطها.

كذلك، تتمتع هذه البطاقة بخاصية الـGPS المصممة خصيصاً بالتعاون مع شركة Chipolo، والتي تمكن صاحبها من تتبعها وتعقبها من خلال شريحة صغيرة تعمل على الطاقة الشمسية، حيث يتم شحنها في 3 ساعات من ضوء الشمس، بما يكفي للإستخدام لمدة شهرين.

إلى جانب هذه الميزة، فإنّه يمكن وصل هذه المحفظة بالهاتف الذكي من خلال بلوتوث 4.2 لمسافة تصل إلى 60 متراً. يتيح هذا الامر إمكانية تنبيه صاحبها على هاتفه الذكي إذ خرجت المحفظة من نطاق وجوده.

وتتوافق هذه المحفظة مع مساعد غوغل وأليكسا، حيثُ يمكن لصاحبها في حال كان مستعجلاً ويريد البحث عنها، أن يتواصل من خلال هاتفه مع مساعد غوغل أو أليكسا، ويطلب من أي منهما أن يتم تفعيل ميزة الرنين فيها، بغية الحصول عليها سريعاً.

مصدر الصورة: Dailymotion

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