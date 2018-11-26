بعد 23 محاولة فاشلة.. يعمل المهندسون بحذر لتجنب فشل "إنسايت"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يستعد المهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تقود بعثة المركبة الفضائية لدخول الغلاف الجوي المريخي، وستهبط الكبسولة الاثنين 26 تشرين الثاني (نوفمبر) في حوالي الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت المحيط الهادي.

وتعمل المركبة "إنسايت" على أول مهمة لدراسة المناطق الداخلية العميقة من المريخ، بعد 23 محاولة فاشلة، لدخول المجال المريخي منذ أعوام حسب ما نشر موقع "سي أن أن" الأمريكي.

وقال القائم بأعمال مدير قسم علوم الكواكب في مديرية البعثات العلمية في ناسا، لوري جلاز للموقع "لقد درسنا المريخ من المدار ومن السطح منذ عام 1965، وتعرفنا على الطقس والجو والجيولوجيا والكيمياء السطحية، وهذه هي الفرصة لدراسة المريخ عن قرب والتعمق في داخل الكوكب بينما تستعد الوكالة لإرسال مستكشفين إلى النظام الشمسي".

ويقوم العلماء المسؤولون، قبل الهبوط، بالعديد من جولات التجارب والاختبارات في البيئات الافتراضية، وتبحث فرق الدخول والنزول والهبوط كل التعديلات الممكنة، التي يمكن أن يقدموها لبرمجة المركبة الفضائية مقدماً.

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