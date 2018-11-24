6 كاميرات وتقنية 5G.. إليكم مميزات هواتف "سامسونغ" الخارقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن "استعداد شركة سامسونغ لإطلاق هاتف غالاكسي إس 10 بمواصفات خيالية، وذلك تزامناً مع الذكرى العاشرة لإطلاق أول هاتف من نوع غالاكسي".

وبحسب الصحيفة، فإنّ "سامسونغ تسعى لإحداث تغييرات في سلسلة هواتفها الذكية الممتازة، وستشمل التحديثات زيادة سرعة شبكة الجيل الخامس، وتطوير الشاشات والكاميرات". وحالياً، فإن الشركة تحضر لإطلاق 3 إصداراتٍ من هاتف Galaxy S10 الذكي المُنتظر في فبراير/شباط المقبل، بشاشاتٍ تتراوح أحجامها بين 5.8 بوصة و6.4 بوصة، على خلاف عادتها بطرح إصدارين فقط من كل هاتف في السنوات الماضية. وتحمل الهواتف الـ3 أسماء Beyond 0 و Beyond 1 وBeyond 2، ويتحوي كل منها على مجموع 3 إلى 5 كاميرات.

إلى ذلك، فقد لفتت الصحيفة إلى أن "سامسونغ تعمل أيضاً على تطوير إصدار رابع من غلاكسي إس 10 يعمل بتقنية الجيل الخامس، ويطلق عليه داخلياً اسم "بايوود إكس". ويتميز هذا الهاتف بحسب التسريبات بشاشة أكبر بقياس 6.7 قُطرياً، وبـ6 شاشات: 2 كاميرات أمامية و4 خلفية. ومن المقرر إطلاقه في الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية خلال ربيع 2019.

ويعتبر "الشحن العكسي اللاسلكي" من ضمن المزايا التي ستتمتع بها بعض الهواتف، إذ يُمكن أن يُستخدم هاتف Samsung عن طريقها لشحن الأجهزة الأخرى بوضعها معاً.

مصدر الصورة: Galaxy Experience

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