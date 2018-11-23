لهذا السبب لا يظهر الآيفون دوما خيار قبول ورفض المكالمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( thisisinsider )

لسنوات تساءل كثيرون من مستخدمي هواتف Iphone لماذا لا يمكن رفض مكالمة واردة دائما ؟

غالبًا ما يكون الخيار الوحيد المقدم على الشاشة هو"قبول" ما يترك شخصًا ما يحاول تجنب مكالمة ، يراقب رنين الهاتف حتى يتوقف المتصل عن الاتصال ، زر "الرفض" لا يظهر دائما .. كثر يتساءلون لماذا لا يكون هناك دائما.

للاجابة على هذا السؤال سنسألك فيما إذا كان قفل هاتفك مغلقاً أم مفتوحاً ؟

إذا كانت شاشة iPhone مؤمنة ، فستظهر لك خيار واحد ، ولكن إذا تم إلغاء قفل الشاشة وفتحها ، فسيتم عرض أزرار الرفض والإجابة.

كان قفل الشاشة مفعلاً فهكذا ستظهر لك المكالمة :

هذا الخيار بالتأكيد ليس المفضل لدى كثيرين ..

أما إذا كانت قفل الشاشة مفتوحاً ، فهذه الخيارات التي ستكون موجودة :

لكن في الحقيقة امكانية رفض مكالمة حتى وان كان قفل الشاشة مغلق موجودة ، كل ما عليك هو الضغط على زر اغلاق الهاتف ، الضغط على الزر في المرة الإولى سيوقف لك الصوت والاهتزاز ، الضغط عليه للمرة الثانية سوف يوقف المكالمة الواردة ، لكن تنبه ، الطرف الآخر سعرف حينها أنك رفضت مكالمته .

هل كنت تعلم هذه المعلومة ؟ شاركنا برأيك ..

مصدر الصور theinsider

اقرأ أيضاً :

مجموعات الواتساب تثير قلق الآباء في بريطانيا

6 قضايا سيواجهها الأمن الرقمي في 2019.. الانتخابات أبرزها