قدرات النساء والرجال الجسدية متساوية (دراسة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

لطالما دار الخلاف حول اختلاف القدرات الجسدية عند الرجال والنساء ، حيث يعد الرجال بقوتهم الجسدية التي تفوق قدرات المرأةو لكن العلم ربما سيثبت عكس ذلك .

فقد كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعتي غلاسكو وأدنبرغ والمركز الملكي للدفاع، أن المرأة، إن حصلت على التدريب الصحيح، يمكنها أن تتمتع بذات قدرات الرجل الجسدية.



فاعتمدت الدراسة على اختبار شمل مجموعة من ست جنديات بريطانيات يقمن برحلات عبر أنتاركتيكا. ووجد الباحثون أنهن لم يظهرن أي تأثيرات صحية سلبية بالمقارنة مع الجنود الرجال.



وفي التفاصيل، واجهت النساء أقسى التمارين الجسدية للقيام بحملتهن عبر القارة الجنوبية وقضين 62 يوماً وهن يكافحن الرياح العاتية والانخفاض الشديد في درجات الحرارة وقطعن خلالها مسافة 1056 ميلاً وهن يسحبن ويقمن بحمل زلاجات محملة بالمواد الغذائية والمعدات التي تزن 80 كيلوغراماً.



والجدير ذكره أن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها تشير إلى أن النساء متساويات مع الرجال في القيام بالمهام الجسدية القاسية والقوية.



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