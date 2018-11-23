شاهد.. قوس المطر والشفق القطبي في حدث نادر الحدوث

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

في عرض مرئي مذهل، التقط أحد المصورين اثنتين من أعجوبات الغلاف الجوي الأكثر مراوغة في العالم في صورة واحدة بواسطة كاميرته.

وأفادت «ديلي ميل» أن الصورة التي التقطت في لابلاند بالسويد، أظهرت الشفق القطبي الشمالي بشكل مذهل إلى جانب قوس قزح قمري، وهي ظاهرة نادرة الحدوث.

وحدثت هذه الظاهرة في منتجع الأضواء فوق لابلاند شمال الدائرة القطبية الشمالية.

مصدر الصورة : ديلي ميل

و حلقة القمر أو هالة الشتاء هي ظاهرة تحدث غالبا بالتزامن مع اكتمال القمروالبدر حيث تظهر حلقة بيضاء يقارب حجمها من 10 إلى 20 ضعفا من حجم القمر محيطة بالقمر ويقع القمر في مركز هذه الهالة.

قوس القمر هو شبيه بقوس المطر الذّ يظهر صباحاً.. لكن قوس القمر يظهر ليلاً بشرط أن يكون البدر مكتملاً وفي تمامه..

وسبب هذه الظاهرةانعكاس الضوء من القمر المكتمل في جزيئات الجليد الطافية في طبقات الجو العليا.

ويجب أن يتكون مثلث معين بزاوية معينة بين القمر والسطح العاكس "وهو الجليد في هذه الحالة"

ونقطة المشاهدة كما هو الحال في تكون قوس الألوان الذي يتشكل من انعكاس الضوء في البخار المشكل للسحب.

وهذه الهالة مؤلفة من عدة طبقات لونية مثل قوس المطر تماماً لأنها تتشكّل بالطريقة نفسها.

مصدر الصور : ديلي ميل

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