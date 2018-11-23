جديد التقنية.. تطوير شفرات تزيد من سرعة الطائرات المروحية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قام معهد "جوكوفسكي" الروسي للديناميكا الجوية، باتخاذ بعض الخطوات التقنية لزيادة سرعة المروحيات الروسية المستخدمة في روسيا.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير المعهد كيريل سيبالو أنّ "التقنيات الجديدة ستسمح بزيادة سرعة الطائرات إلى 400 كلم/ساعة، بعدما كانت 320 - 350 كلم/ساعة كحدّ أقصى".

ولفت سيبالو إلى أنّ "الشفرات الجديدة التي وضع في المروحة الرئيسية في الطائرة لزيادة سرعتها، تحدُّ من تأثير الظواهر الدينامية الجوية السلبية، التي تنشأ في المروحيات الكلاسيكية المحلقة بسرعة عالية".

وأكّد سيبالو أنّ "هذه الشفرات تمّ تصنيعها وفقاً لمبادئ جديدة، ويمكن استخدامها في كل المروحيات التي تطلقها شركة "ميل" الروسية للمروحيات سواء كانت مدنية أو حربية.

مصدر الصورة: تعبيرية - WebTribune

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