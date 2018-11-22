ظاهرة فضائية.. 12 كويكباً مروا بجانب الأرض في غضون أيام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفَت وكالة "ناسا" أنّ "6 كويكباتٍ على الأقل، مرّت بالقرب من الكرة الأرضية في مسافةٍ قريبة جداً"، لافتةً إلى أن "66 كويكباً اقتربوا من الأرض منذ بداية العام الحالي 2018 وحتى الآن في مسافة قمرية واحدة، وآخرها 12 كوكيباً مرّوا بجانب الأرض منذ 13 تشرين الثاني الماضي".

وبحسب الوكالة، فإنّ "أقرب كويكب من ضمن الدفعة الأخيرة التي مرّت بجانب الأرض، كان الكويكب WG2018، الذي كان بعيداً عن الأرض مسافة 19 ألف ميل (30500 كيلومتر)، يوم الجمعة الماضي. أمّا الكويكب 2018UA، فهو الأقرب إلى الأرض هذا العام، حيث كان بعيداً عنها مسافة 9554 ميل (15360 كيلومتراً)".

وتبعاً للوكالة، فإنّ "هذين الكويكبين كانا أقرب إلى الأرض من الأقمار الصناعية، إذ أن المسافة بينهما وبين الكوكب كانت قصيرة جداً".

ولفتت "ناسَا" إلى أنّ "هذه الكويكبات ورغم قربها من الأرض، لم تشكل خطراً عليها، إلاّ أن المفارقة كانت في أنّه تمّ رصدها جميعاً في غضون أيام أو ساعات فقط في نقاطٍ قريبة من الأرض"، موضحةً أنّه "على الرغمِ من أنّ هذا الأمر قد يبدو مثيراً للقلق، إلا أنّه ليس غريباً مقارنة بالكويكبات الأخرى التي يتمّ تعقبُها".

وتوقعت الوكالة "عدم مرور أي كويكبات في مسافة قمرية واحدة خلال السنوات الـ9 القادمة، إلاّ أنه من شبه المؤكد أنّنا سنشهد المزيد من الظواهر الفضائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

مصدر الصورة: eNCA

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