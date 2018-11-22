تلسكوب يرصدُ مجرة على شكل سفينة فضائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت وكالة "ناسا" عن "العثور على صورة غريبة لمجموعة من المجرات على بعد 1.6 مليار سنة ضوئية"، لافتةً إلى أنّ "العناقيد المجرية المعروفة رسمياً باسم Abel1033 تشبه إلى حدٍّ بعيد سفية "ستار تريك" الفضائية".

وجاء هذا الاكتشاف بعد استخدام علماء الفلك الأشعة السينية والبيانات الراديوية في تلسكوب "شاندرا" الفضائي. وبحسب العلماء، فإنّ "العناقيد المجرية المكتشفة، هي عبارة عن مجموعتين من المجرات، تشكلتا نتيجة تفاعل التصادم في "Abell 1033" مع عملية كونية أخرى، وهي إنتاج حزم من جزيئات عالية السرعة من خلال المادة التي تتصاعد إلى ثقب أسود فائق الكتلة. وفي هذه الحالة، تقع هذه الحزم في مجرة، ضمن أحد العناقيد المجرّية، وهي البنى الكونية التي تحتوي على مئات، أو حتى آلاف المجرات".

ولفتت "الناسا" إلى أنه في "Abell 1033 تشكل الهياكل في البيانات تشابهاً غريباً للعديد من صور مركبة "Enterprise" الفضائية الخيالية في ستار تريك".

وأوضحت أنّ "هذا الحدث النشيط للغاية الذي يحدث من أعلى إلى أسفل كما يظهر في الصور، انتج اضطرابات وموجات صدمية مماثلة للطفرات الصوتية التي تنتجها طائرة تتحرك بسرعة تفوق سرعة الصوت".

مصدر الصورة: تويتر

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