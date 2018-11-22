أمازون يتراجع عن قرار يخص الاستراليين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلنت شركة امازون للتجارة الالكترونية انها ستتوقف عن منع الاستراليين من التسوق في موقعها بالولايات المتحدة، وذلك بعد ان شهدت رد فعل عنيف من قبل العملاء.

واشتكى المتسوقون الأستراليون من انهم وجدوا أنفسهم مقيدين بخيارات أقل بكثير من منتجات "أمازون" بدءًا من الأول من شهر يوليو/ تموز الماضي، فبدلاً من التمكن من زيارة وإجراء عمليات شراء من الإصدارات الدولية من متجر "أمازون" الإلكتروني أعيد توجيههم إلى الموقع الأسترالي المحلي.

ولا يزال موقع "أمازون" الأسترالي المحلي يبيع عشرات الملايين من المنتجات، ولكنه بالتأكيد أقل بكثير مما قد يجده المستخدمون في موقع "أمازون" الأمريكي.

وجاء قرار أمازون السابق بمنع الاستراليين من التسوق في موقعها بالولايات المتحدة، نتيجة لعدم استعداد الشركة للتعاون مع ضريبة السلع والخدمات المستحدثة في أستراليا، والتي ستلزم شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بتحصيل ضريبة بنسبة 10% على جميع المشتريات التي يتم شحنها إلى أستراليا من الخارج.

وعلى الرغم من أن شركة أمازون لا تكشف عن أرقام المبيعات في أستراليا ، إلا أن أبحاث البنك الوطني الأسترالي (NAB.AX) تُظهر تباطؤًا في نمو المبيعات عبر الإنترنت خلال 12 شهرًا حتى أيلول (سبتمبر) ، وتشكل أقل من 9 بالمائة من سوق التجزئة الأوسع.

وفي السابق، لم يتم تطبيق ضريبة السلع والخدمات إلا على المنتجات المستوردة التي تتجاوز قيمتها ألف دولار أسترالي.

وتلقى التشريع دعماً من قبل تجار التجزئة المحليين والأصغر حجما على الإنترنت، فيما أكد متحدث بإسم "أمازون" أنهم اضطروا لتقييم مدى إمكانية إخضاع عمل تجاري عالمي مثل شركتهم للتشريع الجديد.

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