ما علاقة البول البشري في بناء منازل المستقبل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

كشف باحثون من جامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا النقاب عن دراسة حديثة تفيد بأن يمكن استخدام البول البشري لبناء منازل المستقبل.

حيث طور الباحثون أول أساس حيوي في العالم مصنوع من البول البشري، ويصنع الطوب من خلال عملية طبيعية تسمى "ترسيب الكربونات الميكروبية".

وفي هذه العملية، يتم كخطوة أساسية مزج الرمل الرخو أو الطين مع البكتيريا، التي تنتج إنزيما يسمى "urease" بشكل طبيعي.

كما ذكر الباحثون من خلال دراستهم أن "urease" اليوريا في البول يحطم بعملية طبيعية، في حين ينتج كربونات الكالسيوم التي تشكّل الرمل حسب الشكل المختار.

كما أوضح الباحثون أن هذه العملية الحيوية يمكن أن تحدث في درجة حرارة الغرفة العادية.

وقال الدكتور، ديلون راندال، الذي عمل في المشروع: "إذا كان العميل يرغب بأساس أقوى من الطوب الجيري بنسبة 40%، فستسمح البكتيريا بجعل المادة الصلبة أقوى".

كما نوه الباحثون إلى أن عملية صنع الطوب، يمكن من خلالها إنتاج عنصري النيتروجين والبوتاسيوم.

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