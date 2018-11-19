الصين تطلق صاروخ النقل المعروف بــ "تشانغ تشنغ-3B"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

لم يكن الإنجاز الأول للصين في تاريخ الملاحة حيث أطلقت الصين مؤخراً صاروخ النقل المعروف بــ "تشانغ تشنغ-3B" وعلى متنه قمران صناعيان لمنظومة الملاحة "بيدو-3"، لتكتمل بذلك المنظومة الصينية للملاحة العالمية التي تسمى "بيدو".

كما صرحت الشركة الصينية للعلوم والتكنولوجيا الفضائية في بيان لها : "أن عملية الإطلاق تمت في الساعة 2.07 بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين 19 نوفمبر الحالي (الساعة 21.07 مساء يوم الأحد بتوقيت موسكو)، من مطار شيتشانغ الفضائي بمقاطعة سيتشوان جنوب –غرب الصين" .

هذا وأشارت إلى وصول القمران بعد ثلاث ساعات إلى مدارهما المقرر، ليباشرا العمل مع مايقارب 17 قمرا ضمن منظومة "بيدو-3"، التي تنافس منظومة GPS الأمريكية، وغلوناس الروسية.

وبهذه الخطوة تكون الصين أكملت بنجاح قاعدة منظومتها العالمية للملاحة، حيث ستبدأ بتقديم خدماتها قبل نهاية السنة الحالية ضمن مشروع "حزام واحد، طريق واحد".



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