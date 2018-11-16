انفجار آيفون x يوجه صفعة لـ "أبل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

انفجرَ جهاز هاتف "آيفون إكس"، جراء ارتفاعِ درجة حرارته بشكلٍ غيرِ معتاد، بعد وضعه في الشاحن عقب تحديث نظام ""iOS 12.1، بحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرةً الى تلقي شركة "أبل" الأمريكية "صفعةً قوية" بعد أن نشرَ صاحب الجهاز صور هاتفه "المُنفجّر"، على صفحتِه في موقعِ التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجّها شكوى للشركة، التي وعدت بفتحِ "تحقيق" في الحادثة.

وقال صاحب الجهاز: "اشتريت الهاتف في بداية يناير. كان يعمل بشكل طبيعي"، لكنه أضاف: "بعدما حدثت نظام تشغيل الهاتف، قمت بتوصيله بالشاحن، قبل أن ألاحظ ارتفاعا كبيرا في درجة حرارته، بعدها بلحظات انفجر بقوة".

وطلبت "آبل" من العميل إرسال جهازه إليها من أجل فحصه عن كثب، مضيفة أن "المشكلة لم تكن متوقّعة، ولم يحدث ذلك من قبل". ولم يتم التبليغ عن أي حادث مشابه في هواتف "آيفون إكس"، منذ صدوره العام 2017 الماضي، لكن عددا من الهواتف الأخرى، مثل "آيفون 6 إس" و"آيفون 7 بلس"، انفجرت في وقت سابق من هذا العام، شأنها شأن المنافسة الكبرى "سامسونغ" الكورية الجنوبية، في جهازها "غالاكسي".

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