المغرب تطلق أسرع قطار في أفريقيا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

من المقرر اليوم الخميس أن يطلق المغرب قطار "البراق" وهو أسرع قطاع في قارة أفريقيا، بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وسينطلق القطار الذي تصل سرعته إلى 320 كيلومتراً في الساعة، من مدينة طنجة باتجاه الرباط، وعلى متنه العاهل المغربي والرئيس الفرنسي.

وسيقلص القطار المسافة بين مدينتي طنجة والدار البيضاء من 4 ساعات و45 دقيقة إلى ساعتين و10 دقائق.

وقبل سنوات، بدأ المغرب مشروع بناء السكك الحديدة الخاصة "الخطط السكيي" فائق السرعة الذي يربط بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة المطلة على أوروبا عبر مضيق جبل طارق.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن مشروع القطار يجسد رمزاً للعلاقة الثنائية الفرنسية المغربية

وسيخصص اليو مرحلة على متن القطار للضيوف وكبار الشخصيات المشاركة في حفل التدشين.



اقرا: المغرب يبدأ ببناء أطول برج في أفريقيا