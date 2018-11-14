"سبوتيفاي" تطلق خدماتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دشنت خدمة سبوتيفاي، أشهر خدمة مدفوعة الثمن للبث الموسيقي في العالم، نشاطها رسميا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثلاثاء.

وقالت الشركة إن خدماتها ستكون متاحة الآن في 13 سوقا عربية بينها السعودية والإمارات ومصر والمغرب لكنها لن تكون متاحة في ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن، حيث ستدعم الخدمة اللغة العربية بنسبة 100% من البداية.

ووفق ما ذكر عالم التقنية، أعلنت الشركة أن الاطلاق الرسمي للخدمة سيبدأ من الاربعاء 14 نوفمبر على الاجهزة التي تدعم نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، ولاحقاً على منصات اكس بوكس وبلايستيشن أيضا.

كما أوضحت "سبوتيفاي"، أن الخدمة مجانية 100% حيث يتيح لك الاشتراك المجاني الاستماع لكامل المكتبة الموسيقية مع خيار لتقليل استهلاك البيانات، ولكن هناك باقة "بريميوم" للأشتراك الشهري بمبلغ 4.99 دولار، أو ما يعادلها بالعملات المحلية الأخرى في الدول العربية.

وستتمكن من خلال خدمة "سبوتيفاي بريميوم"، من الاستماع للمحتوى بدون إعلانات، والاستماع للاغاني بدون انترنت أيضًا، مع إمكانية تخطي الكثير من الاغاني بلا حدود.

وكانت خدمة سبوتيفاي متاحة بشكل غير رسمي في الشرق الأوسط لعدة سنوات عبر حسابات عادة ما تسجل في أسواق أخرى مثل أوروبا.

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