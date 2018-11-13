جديد "هارلي ديفدسون".. دراجة كهربائية بموصفات رائعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "هارلي ديفدسون" الأمريكية، عن البدء بإنتاج نماذج جديدة من دراجاتها الكهربائية "LiveWire" الجديدة، من دون أن تصريح عن سعرها النهائي، لكنها أعلنت أنها ستبدأ بطرحها أوائل العام 2019. وتأتي خطوة الشركة في تطوير هذه الدراجات لمواكبة متطلبات السوق الجديدة من جهة، وتعويض الإنخفاض الحاد في المبيعات الذي شهدته دراجاتها في السنوات الـ3 الأخيرة، من جهة أخرى، بحسب العديد من الخبراء.

ماذا عن المميزات؟

وتتميز هذه الدراجات بمحرّكات كهربائية صديقة للبيئة، كما أنها تتضمن لوحة تحكم الكترونية على واجهة القيادة، وعجلات بحجم 17 إنش. إلى جانب ذلك، فإنّ "LiveWire" تتضمن زوجاً من بطاريات الليثيون المتطورة التي تمكّن سائقها من قطع مسافة 150 كلم تقريباً بالشحنة الواحدة. وفيما خصّ الهيكل، فإنه يعكس طابع "هارلي ديفدسون" بأناقته وحجمة الكبير، وهو الهارلي الذي يعشقه العالم.

مصدر الصورة: يوتيوب

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