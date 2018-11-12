وأخيراً.. إليك هذا التطبيق الذي سينقذك من الموت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت نتائج دراسة طبية، نشرت في الدورة العلمية لجمعية القلب الأمريكية لعام 2018 في شيكاغو، الأسبوع الماضي، عن "إطلاق تطبيق AliveCor الذكي الذي يمكن مستخدمه بسهولة من توقع حدوث النوبات القلبية قبل وقوعها".

ولفتت الدراسة إلى أنّ "التطبيق جاء بنتائج مذهلة بعد مقارنتها بنتائج تخطيط القلب الكهربائي التلقيدي EGG".

ويقيس الـ EGG (Electrocardiogram) النشاط الكهربائي لضربات القلب، حيث تتكوّن موجة كهربائية من كل ضربة من ضربات القلب وتنتقل عبر أجزائه. وتسبب هذه الموجة انقباض عضلات القلب لضخ الدم من القلب.

وغالباً ما يستخدم تخطيط القلب للمساعدة على تشخيص أغلب أمراض القلب بغض النظر عن عمر المصاب. ومن الحالات التي يُلجأ لاستخدامه ما يلي:

- ألم الصدر أو المعاناة من النوبة القلبية انسداد الشرايين أو تضيّقها كما هو الحال في مرض القلب التاجيّ.

- عدم انتظام ضربات القلب.

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