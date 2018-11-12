كيف تحافظ وتطيل عمل بطارية الآيفون في 4 خطوات

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تسبب التحديثان الأخيران لنظام التشغيل آي أو إس iOS 12 وiOS 12.1 بإضعاف البطارية ، وجعلاها تنفذ بسرعة ، لكن لا عليك ، نحن هنا للمساعدة، إليك 4 نصائح تُساعدك على إصلاح مشكلة استنزاف البطارية في هواتف آيفون:

1- اختبر البطارية بنفسك:

إذا كانت صحة البطارية جيدة، فماذا يجب أن تفعل لإطالة عمرها وفترة تشغيلها؟

من المعلوم أن البطارية تستنفذ الجزء الأكبر من طاقتها، عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام أي عندما تقوم بتشغيل بعض التطبيقات على الهاتف، بينما تستنفذ البطارية طاقة أقل عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، حيث لا يكون هناك أي تطبيقات في وضع التشغيل.

ولكن قد يبقى أحد التطبيقات، فعالاً ونشطاً في الخلفية، فيستنزف البطارية بالرغم من وجود الهاتف في وضع الاستعداد مما يؤدي إلى استنزاف البطارية.

إليك طريقة يمكنك من خلالها أن تختبر أداء البطارية بسهولة:

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على خيار البطارية Battery

• مرر للأسفل حتى تجد رقمين أحدهما يشير لمدة وضع الاستعداد Standby والآخر لمدة وضع الاستخدام Usage

يجب أن تكون مدة الاستخدام لديك أقل من مدة الاستعداد. وإذا لم يكن الأمر كذلك فقد تكون هناك مشكلة ويمكنك التأكد من ذلك عن طريق تدوين أوقات الانتظار والاستخدام ثم النقر على زر القفل في هاتفك واتركه مغلق لمدة خمس دقائق ثم أعد فحص الأرقام، إذا كان وقت الانتظار في وضع الانتظار أعلى بخمس دقائق فهاتفك في حالة جيدة، ولكن إذا كان وقت الاستخدام أعلى بأكثر من دقيقة، فهذا دليل على أن هاتفك يعمل أكثر مما ينبغي.

2- تجنب ارتفاع حرارة هاتف آيفون أثناء العمل

إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون بعد تثبيت إصدار نظام التشغيل iOS 12، انتقل إلى إعدادات بطارية الجهاز، وحدد أي تطبيق قد يكون السبب في ذلك، واحذفه من جهازك.

3- إيقاف الويدجيت Widgets

الويدجيت Widgets هي مجموعة من التطبيقات المصغرة أو المزايا المصغرة الخاصة ببعض التطبيقات، تتيح لك التحكم في بعض مزايا التطبيقات من خلال مركز الإشعارات على أجهزة آبل، وذلك عن طريق الحصول سريعا على المعلومات في الوقت المناسب من التطبيقات التي تفضلها، ومنها ما يلي: التقويم وجهات الاتصال وتطبيق FaceTime والصفحة الرئيسية والبريد والخرائط والملاحظات والصور والتذكيرات والطقس وغيرها الكثير.

يمكن أن تتسبب الويدجيت Widgets في استنزاف البطارية بسرعة، خاصة تلك التي تستخدم خدمات الموقع، مثل الخرائط أو الطقس، ولإيقافها يمكنك اتباع الخطوات التالية:

-اسحب يسارًا فوق الشاشة الرئيسية

-عندما تظهر لديك شاشة الويدجيت قم بالتمرير إلى الأسفل واضغط على تعديل Edit

-اضغط على علامة الدائرة الحمراء الموجودة بجوار أي ويدجيت Widgets تريد إزالتها

-لحفظ ما قمت به من تعديلات اضغط على تم Done

4- إيقاف خدمات تحديد الموقع

من المحتمل أن يستخدم أحد التطبيقات خدمات تحديد الموقع على هاتفك بشكل مفرط، مما يستنزف البطارية بسرعة.

ويمكن إيقاف خدمات الموقع من خلال الخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على خيار الخصوصية Privacy

• مرر للأسفل حتى تجد خيار خدمات الموقع Location Services وأغلق مفتاح التبديل الموجود بجواره

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