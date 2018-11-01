ما قصة "ظل الخفاش" المكتشف على بعد 1300 سنة ضوئية؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

التقط مسبار هابل الفضائي صورة نادرة لظلال ضخمة رُصدت بداخل قرص كوكبي أولي وذلك على بعد 1300 سنة ضوئية.

ولوحظت هذه الظلال في حضانة نجمية تسمى بسديم الحية، كما أطلق على هذه الظلال اسم "ظل الخفاش" Bat Shadow

كما يوصف "ظل الخفاش" بإنه عبارة عن ظل قرص كوكبي أولي يدور حول نجم يعرف باسم "HBC 672"، وهو محاط بحلقة حطام من الغبار والصخور، وهو قرص صغير جدا وبعيد للغاية بحيث لا يمكن رؤيته.

#HappyHalloween! Shadows on Earth can be mysterious, but when they occur in space, they can convey information we otherwise could not know. In this image, the feature—nicknamed the “Bat Shadow”—spans approximately 200 times the length of our solar system: https://t.co/ig8bfaMyT3 pic.twitter.com/3SDidYi5UP — Hubble (@NASAHubble) October 31, 2018

ويشير "ظل الخفاش" إلى أنه يمتد إلى 200 ضعف طول نظامنا الشمسي وذلك حسبما ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، فإن .

وتوضح وكالة ناسا أن التأثير الواضح في صورة هابل الجديدة يشبه إلى حد كبير "ذبابة تتجول في شعاع الضوء"

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