الطيور أخذت من الديناصورات ألوان بيضها المميزة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (nbr.org)

ألوان قوس قزح في بيوض الطيور الحديثة قد تكون نتاج تطور ألوان بيوض أسلافها من الديناصورات ، والتي يعتقد أنها كانت بأصداف ملونة ومرقطة.

هذا وفقا لدراسة جديدة للبيض الأحفوري في مجلة الطبيعة. فقد وجد الباحثون أن سلالة الديناصورات القريبة من الطيور لديها بيض يحتوي على بقايا أصباغ ، باللونين الأحمر-بني وآخر أزرق وأخضر. بمزج هذا الزوج نفسه من الأصباغ سنجد أنه يتطابق مع ألوان بيض الطيور الموجودة اليوم التي ألوانها تتراوح بين الأزرق إلى الأحمر والأصفر إلى الأخضر.

تقول جاسمينا ويمان ، عالمة الحفريات في جامعة ييل: "هناك تنوع كبير في لون ونمط البيض. لقد افترض الناس منذ وقت طويل أن لون البيضة هو سمة فريدة لطيورنا الحديثة". وتقول إن هذا الافتراض يستند إلى حقيقة أن أقرب حيوان يعيش قرب تلك الطيور هي التماسيح ، التي تضبع بيوضا غير مصبوغة بالكامل وغير مصقولة".

ولرؤية ما إذا كان البيض الملون قد يعود إلى التاريخ أكثر فأكثر ، بدأت هي وزملاؤها بالنظر إلى بيض oviraptors - أحد أقارب فيلوسيرابتور المشهور في فيلم Jurassic Park.

"هذا الديناصور مثير للاهتمام بشكل خاص لأن oviraptors هي أول الديناصورات التي بنت أعشاش مفتوحة" ، كما تقول ، موضحة أن الديناصورات التي سبقتها دفنت البيض تحت الأرض ، لحمايتها ."

"بمجرد أن تبدأ في بناء عش مفتوح ، يتعرض بيضك للبيئة المحيطة " ، ويلاحظ بأنه يمكن أن توفر الألوان والأنماط المختلفة للبيض ، التمويه أو تساعد الديناصورات على التعرف على بيضها."

وفي داخل حفريات البيض البيضاوي التي يعود تاريخها إلى 66 مليون سنة ، وجد فريقها آثاراً صغيرة من كل من الأصبغة التي تلون بيض الطيور الموجود اليوم . كانت هذه الملاحظة مثيرًة للاهتمام، على الرغم من أن هذا النمط وجد في ديناصور واحد فقط .

الآن يقوم الباحثون بتحليل قشر البيض أكثر من قبل . "لقد حاولنا بحث الأنواع الرئيسية للديناصورات للحصول على فكرة جيدة لجميع الديناصورات غير الطيرية" ، كما تقول.

ولم يعثروا على أي أصباغ في أقارب الديناصورات البعيدة من الطيور ، مثل المجموعات التي تشمل التريسيراتوس ودبلوم ديسودوكس ذي العنق الطويل.

كانت أصباغ اللون الأحمر والبني والأزرق والأخضر موجودة ، على أية حال ، في قشور البيض من مجموعة الديناصورات التي يعتقد بآنها من سلالة الطيور . وقد بنيت هذه الأصباغ في قشور البيض بنفس الطريقة المتطورة التي هي في بيض الطيور الحديثة - وتـعتقد ويمان أن هذا لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة، "لدينا ، على الأرجح ، أصل تطوري واحد من لون البيض" ، كما تقول.

أكثر من ذلك ، أظهر تحليل الصبغات أن بيض الديناصورات كانت مرقطة بحسب مارك هاوبر ، عالم الطيور وخبير في البيض في جامعة إلينوي ، أوربانا شامبين.

يقول هاوبر: " الآن لا نعلم فقط أن بيض الديناصورات كانت ملونة ، ولكنها كانت مرقطة ، وهو جانب آخر من جوانب التنوع ".

ربما احتاجت الديناصورات إلى ألوان البيض المختلفة لنفس الأسباب التي تحتاجها الطويرالحديثة ، من ناحية الحماية والتموي، مما يوحي بأن سلوكها قد يكون بنفس التعقيد.

بالإضافة إلى ذلك ، يقول هوبر ، ربما كانت هناك ألوان وعلامات مميزة مرتبطة ببعض أعمال الديناصورات ذات الصلة بالبيض والتي لم نفكر بها حتى. ربما كان لون بيضة معين يقدم تحذيراً معينا للمفترسين بأنهم قد يتعرضون للخطر اذا ما فكروا بالتهام البيض ، كأن تقول النقوش على البيضة ، احذر فقد يعود أمي أو أبي الديناصور وربما يضربك ! "

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