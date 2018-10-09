هل كنت تعلم أنه بإمكانك مقاضاة فيسبوك؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

هل كنت تعلم ان باستطاعة مستخدمي فيسبوك رفع دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية ومطالبتها بتعويض مادي في حال تمت سرقة بياناتهم؟



قد تتحول كارثة الاختراق وتسريب بيانات 50 مليون مستخدم في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى كارثة على مؤسس الشركة الملياردير مارك زوكربيرغ وشركائه.



فبحسب خبراء قانونيين، إذا تم إثبات الأضرار التي لحقت بأي شخص جراء التسريب وسرقة البيانات، فإنه يمكنه أن يحصل على مبلغ يصل إلى 6000 جنيه إسترليني أي 7800 دولار كتعويضات.

وردا على استفسارات من صحيفة "ذا صن" البريطانية، قالت شركة إنكليزية للاستشارات القانونية، إنه يحق رفع دعوى مدنية ضد فيسبوك بموجب تشريعات وقوانين حماية البيانات في الإتحاد الأوروبي، وهو قانون بدأ تطبيقه أوائل العام الجاري.

وهناك بضعة قواعد محددة في القانون، من بينها البند المتعلق بمبدأ السلامة، ويعني أن على فيسبوك تأمين بيانات المستخدم وفق إجراءات ومعايير تقنية وتنظيمية، وفق ما أشار المسؤول في الشركة القانونية الإنجليزية، موضحا أن المادة 82 من النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة يسمح لأي شخص برفع دعوى تعويض ضد فيسبوك إذا ما تعرض لأضرار مادية أو غيرها

وأضاف المسؤول أن مقدار التعويضات بناء على الدعوى المدنية غير محدود، لكن هذا لا يعني أن أي شخص يمكنه الحصول على الملايين من وراء هذه الدعوى القضائية، إلا ان المبالغ قد تصل إلى عدة آلاف من الدولارات، مع إمكانية الحصول على أكثر من ذلك إذا حصل شيء سيء للغاية بعد عملية السرقة للحسابات.

هذا وكان الملايين من مستخدمي فيسبوك فوجئوا الأسبوع الماضي بمطالبتهم مجددا بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي، ولم توضح الشركة بعد ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.

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