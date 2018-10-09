روسيا تطلق قمرا اصطناعيا يابانيا لغرض بيئي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وقعت شركة "Astroscale Japan Inc" اليابانية اتفاقية إطلاق قمر "ELSA-d" الاصطناعي المستخدم لجمع النفايات الفضائية مع شركة "غلاف كوسموس" الروسية، ويتوقع أن يطلق القمر الاصطناعي الياباني عام 2020، بواسطة صاروخ "سويوز-2" الروسي من قاعدة "بايكونور" الروسية الفضائية..

يتألف القمر الاصطناعي من قسمين أحدهما "Chaser" (المطارد) بوزن 160 كيلوغراما والآخر "Target" (الهدف) بوزن 20 كيلوغراما. ومن المفترض أن يزود "Chaser" بتكنولوجيا الاقتراب من الهدف وآلة التقاط مغناطيسي للنفايات.

يذكر أن شركة "Astroscale Japan Inc" اليابانية هي أول شركة خاصة تقدم خدمات إزالة النفايات الفضائية، بغية ضمان أمان الأقمار الاصطناعية والمحطات والمركبات الفضائية في المدار الأرضي. وتم تأسيس الشركة عام 2013 في سنغافورة، أما شركة "غلاف كوسموس" الروسية، بصفتها فرعا من شركة "روس كوسموس"، فتقدم خدمات إطلاق الأجهزة الفضائية باستخدام صواريخ "سويوز-2" من القواعد الفضائية الروسية..



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