اختتام النسخة الثالثة من مؤتمر "عرب نت الكويت"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

اختتام النسخة الثالثة من مؤتمر "عرب نت الكويت" بنجاح وتأهل ثلاثة شركات ناشئة للتنافس على الصعيد الإقليمي في دبي.

الكويت، 10 أكتوبر 2018 – برعاية ومشاركة معالي وزير التجارة والصناعة السيد خالد ناصر عبدالله الروضان. انطلق مؤتمر عرب نت الكويت في الثامن من أكتوبر وجمع أكثر من 1,000 شخص من قادة الحكومات في المنطقة والعاملين في القطاع الرقمي ورواد الأعمال في النسخة الثالثة منه برعاية شركات مرموقة شملت بنك بوبيان وشركة ديجيتال ميديا سيرفيسز (DMS) وبيت التمويل الكويتي وكويت نت (KUWAITNET) والخليجية للإعلان، باللإضافة إلى شركة الاتصالات الكويتية "فيفا" (VIVA Kuwait).

وتضمّن اليوم الختامي للمؤتمر منتدى المال برعاية بيت التمويل الكويتي لاستكشاف كامل الاتجاهات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، وتخلّله أربع جلسات حوارية مع قادة الصناعة من Colendi وGulf Capital و"موستارد سيدز" (Mustard Seeds)وغيرها. كما استضاف المسار قادة من المصارف الكويتية من بنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وشركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) وبنك الكويت الدولي وغيرها، بالإضافة إلى قادة في قطاع التكنولوجيا المالية من شركة ريبل (Ripple) و11.2 كابيتال (11.2 Capital) الذين ناقشوا التحولات التي أنشأتها البيانات الكبيرة وتقنية البلوكشين والذكاء الاصطناعي.

واستضاف المؤتمر في اليوم نفسه، مسار تكنولوجيا الإعلام والإعلان الذي سلّط الضوء على التقنيات التي تعيد تشكيل قطاع التسويق ورحلة المستهلك. وشارك فيه خبراء دوليين وإقليميين من Beattie + Dane وTwitter وDotSpace Group بالإضافة إلى Kharabeesh. كما اعتلى المنصّة جاك توماس، رئيس قسم تطوير الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Snap Inc.، وألقى كلمة رئيسية استهدفت جيل الألفية. وشملت لائحة المتحدّثين الرئيسيين لينا كولاني، مديرة المحتوى ذي العلامة التجارية في شركة "DMS" والتي ناقشت تقنية التسويق المؤثر مع البيانات في الوقت الحقيقي. وأقيم في المؤتمر على هامش أعماله، مسابقة ماتش آب (The MatchUp) برعاية KUWAITNET، وهي عبارة عن سلسلة من الاجتماعات الفردية بين كبار رجال الأعمال التنفيذيين والشركات الناشئة الإقليمية سريعة النموّ.

وتخلّل المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي، مسابقة "بطولة الشركات الناشئة" التي أبرزت المواهب الناشئة والمبتكرين. وقد تمّ اختياركل من جايمفاي Gamify في المركز الأول و سواب (Swap) في المركز الثاني و بلوتوز (plotos) في المركز الثالث كأهم الشركات الناشئة الكويتية مع شركة Sirdab Lab كشريك للتدريب وBayt كشريك للتوظيف. وستحصل الشركات الناشئة الثلاث الفائزة على فرصة المشاركة في البطولة التي تُقام في دبي في قمّة عرب نت الرقمية 2019 للفوز بمبلغ 20,000 دولار. أما بالنسبة لجائزة اختيار الجمهور، فقد تمّ اختيار سكراب (Scrrap) كفائز بجائزة نقدية قيمتها 5,000 دولار من تقديم بيت التمويل الكويتي.

واختتم المؤتمر أعماله بنجاح وتمكّن من تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والفرص في القطاع الرقمي. وتطرّق كبار قادة الصناعة ورواد الأعمال إلى المواضيع الرئيسية من خلال أربعة مسارات، ويعد المؤتمر بمثابة منصة لرواد الأعمال الذين يرغبون في تحويل أفكارهم إلى واقع. ستستضيف عرب نت فعالياتها القادمة في الرياض في 12-13 ديسمبر 2018 والتي تَعِد بأن تكون الحدث الأكبر والأكثر تفاعلية في فعالياتها حتى تاريخه.

مصدر الصورة: القبس

إنعقاد مؤتمر عرب نت في الكويت