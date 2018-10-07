استخدام البيانات يحسن من البنية التحتية للمدن

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

أكد علماء أن إستخدام البيانات الكبيرة في أوضاع تضخم وتزايد أعداد السكان في المدن إلى جانب ثورة التطور التكنولوجي قد يؤدي إلى تحسين البنية التحتية.

تقلص المساحات السكانية بسبب ثورة النمو الشاكة وتزايد مستمر في عدد السكان يعتبران من بين أكبر تحديات أي مدينة حول العالم لكن علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في الولايات المتحدة عكفوا على نظرية حديثة قد تساعدهم في تحسين الوضع وهي أن البيانات الكبيرة يمكنها المساهمة الفعالة في حل المشكلة والعمل على تقديم حلا يشمل المعلومات التي تجمعها الهواتف الذكية وكذلك الكاميرات والأجهزة الأخرى المتصلة بالانترنت

ساوند بايت : اليوم في أي من مدن العالم يوجد كثير من البيانات وبالتحديد عندما نمتلك هاتفاً خلوي نقوم من خلاله بتوليد البيانات إلى جانب الكاميرات في المدن والتي بدورها تقوم بتوليدها أيضا، فما يمكننا العمل عليه هو فهم تلك البيانات ومعرفة المميزات التي يمكن أن نحصل عليها من خلالها وإعادة استخدمها لدعم المدن.

ولهذا السبب عكف الباحثون على تطوير تريد بيديا الذي يستخدم الصور المتاحة على برنامج جوجل ستريت فيو كما قاموا بدمج هذه الصور مع تقنيات حاسوبية متعددة يمكن تجاهل أي شئ غير ورق الأشجار لإظهار المساحات الزراعية في المدينة

في المستقبل القريب لن نرصد تواصل الأشخاص مع بعضهم بل سنرصد الأشياء التي تتواصل مع الأشياء هذا ما نسميه انترنت الأشياء المستقبلي، على سبيل المثال أضواء الشوارع تتواصل مع السيارات والسيارات تتواصل مع إشارات المرور والأرصفة. هذه البيانات تعد مجهولة المصدر ولكنها ستجعل المدن في مجال أفضل.

مؤكدين الباحثون أن المنهاج هذا يعد على مجموعات البيانات الأخرى والتي يمكن العمل على البنية التحتية في الأماكن العامة وتطوير أماكن في المدن ولكن هذه البيانات باتت مثيرة للجدل مع المخاوف الراهنة بشأن تجميع الشركات الكبرى للبيانات الشخصية وطرق استخدمها وهو ما شدد عليه الباحثون أنهم يأكدون حماية الخصوصية.

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