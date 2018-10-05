هاتف هواوي "P20 Pro" يتفوق على آيفون "XS Max" بجدارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تتنافس "سامسونغ" و "أبل" و "هواوي" على عرش الهواتف الذكية في العالم، وتمكنت هواوي منذ أشهر من إزاحة أبل من المركز الثاني بعد "سامسونغ" من حيث عدد الهواتف المباعة عالميا..

لكن مؤخرا، تمكن هاتف شركة هواوي الصينية "P20 Pro" من هزيمة أحدث هواتف أبل آيفون XS Max عندما وضع الهاتفان قيد الاختبار من قبل شركة DxOMark المختصة باختبار الكاميرات الاحترافية وكاميرات الهواتف الذكية، وقارنت الشركة بين الهاتفين من حيث أداء الكاميرا، فحصل هاتف آيفون XS Max على 105 نقاط، متخلفا عن هواوي P20 Pro بمقدار 4 نقاط، لكن لابد من الإشارة إلى أن هاتف هواوي الجديد يعتمد على نظام تصوير مؤلف من 3 كاميرات بدقة 40 ميغابيكسل و20 ميغابيكسل و8 ميغابيكسل، بينما يعتمد هاتف آيفون XS Max على كاميرا بعدستين كل منهما بدقة 12 ميغابيكسل.

وصلت هواتف آيفون XS إلى الأسواق منتصف الشهر الماضي، وقالت أبل إنها تعتمد على نظام كاميرا هو الأكثر تطورا في العالم، ويبدأ سعر آيفون XS Max من 1100 دولار، في حين يباع هاتف هواوي P20 Pro بحوالي 700

دولار أمريكي.

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