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مطورون يطلقون "حاسب المستقبل" الشخصي لهواة الكتابة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استعرضت مجموعة من المطورين، تطلق على نفسها اسم "Astrohaus"، مشروع حاسب شخصي صغير مخصص لعشاق الكتابة، وجاء هذا الجهاز على هيئة حاسب شخصي صغير بحجم الهاتف الذكي، ووزن 800 غرام فقط، وزود هيكله بلوحة مفاتيح متكاملة بأزرار كبيرة كتلك الموجودة لدى الحواسب المنزلية.

كونه مخصص لعشاق الكتابة فقط، فقد جاء بشاشة باللونين الأبيض والأسود، تعمل بالحبر الإلكتروني "E-ink"، كتلك الموجودة في الأجهزة المخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية، يدعم هذا الجهاز برمجيات "Word"، ويمكنه التعامل مع الإنترنت لإرسال أو استقبال البيانات المكتوبة، أو تحميلها في سحابة غوغل الإلكترونية.. 

 


يدعم هذا الجهاز برمجيات "Word"، ويمكنه التعامل مع الإنترنت لإرسال أو استقبال البيانات المكتوبة، أو تحميلها في سحابة غوغل الإلكترونية.. 

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