أبل وأمازون تنفيان هجوما صينيا على أجهزتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أوردت "بلومبيرغ" تصريحات 17 مصدرا من أجهزة مخابرات ومن شركات لتأييد مزاعم بأن جواسيس صينيين وضعوا رقائق كمبيوتر داخل معدات تستخدمها نحو 30 شركة وعدد من الوكالات الحكومية الأمريكية من شأنها أن تتيح لبكين التسلل إلى الشبكات الداخلية لهذه المؤسسات.

في الوقت الذي ترد فيه وزارة الخارجية الصينية على طلب مكتوب للتعليق، ونفت "بكين" في وقت سابق مزاعم عن التخطيط لهجمات إلكترونية على شركات غربية، وقال خبراء أمن عملوا مع وكالات حكومية وشركات

كبيرة إنه "استوقفهم التباين الشديد بين المزاعم الواردة في تقرير بلومبرج والنفي القوي من جانب أبل وخدمات أمازون على الإنترنت التابعة لشركة أمازون"، وقال البعض إن بعض المزاعم ممكنة الحدوث لكن النفي الشديد

من الشركتين الوارد في التقرير أثار لديهم شكوكا عما إذا كانت الهجمات قد حدثت بالفعل، وفق وكالة "رويترز".

وقالت أبل في بيان لها إنه "لا صحة" لما تردد عن عثورها على رقائق خبيثة في خوادمها عام 2015، وقالت أمازون في خبر على مدونة "هذا غير صحيح"، في المقابل، دافعت بلومبرج عن تقريرهاوذكرت في بيان ”أكد سبعة عشر مصدرا بينهم مسؤولون حكوميون ومصادر من داخل الشركات اختراق المعدات وعناصر أخرى للهجمات"، وأضافت "نحن متمسكون بروايتنا وواثقون من تغطيتنا ومصادرنا".

وقال التقرير إن وحدة من جيش التحرير الشعبي الصيني تسللت إلى سلسلة الإمداد الخاصة بشركة "سوبر مايكرو كمبيوتر" المنتجة لأجهزة الكمبيوتر لوضع رقائق خبيثة يمكن استخدامها لسرقة أسرار شركات وأسرار حكومية..

اقرأ أيضا:

آبل في مواجهة عملائها من جديد بسبب البطارية