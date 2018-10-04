أولى رحلات قطار الحرمين تنطلق الخميس القادم

أخبار الآن | مكة المكرمة - السعودية (واس)

من المقرر أن يبدا تشغيل قطار الحرمين السريع لنقل المسافرين اعتباراً من يوم الخميس القادم وفق جدول الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بمحطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وبحسب هيئة النقل العام السعودية فإن التشغيل سيكون بواقع أربعة أيام في الأسبوع، وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، وسيزداد عدد الرحلات اليومية بشكل تدريجي ليشمل جميع أيام الأسبوع.

ولفت رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية رميح بن محمد الرميح إلى أن زمن الرحلات سيتناقص تدريجياً ليصل إلى ساعتين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة للرحلات المباشرة، وساعتين و20 دقيقة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في الرحلات التي يتخللها توقف في محطتي جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المدير العام لمشروع قطار الحرمين، محمد فدا، أن إدارته أتاحت الحجز إلكترونياً عبر موقع مبيعات تذاكر قطار الحرمين السريع على الرابط www.hhr.sa موضحًا أن هناك رقمًا مخصصًا لخدمة العملاء هو: 920004433 ويتيح لكافة المسافرين فرصة الاستفسار عن مواعيد الرحلات وأسعار التذاكر للرحلات التي تنطلق ابتداء من الخميس 11 أكتوبر 2018م، كما يُتاح الحجز وإصدار التذاكر عبر المحطات بمكة والمدينة وجدة والمدينة الاقتصادية.

اقرا ايضا

ماذا دار بين العاهل السعودي وكابتن قطار الحرمين؟

6 محطات لتشغيل قطار الحرمين بتكلفة 1.5 مليار ريال