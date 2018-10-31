أبل تزيح الستار عن أحدث طرازات ”آيباد” وحواسب ”ماك بوك برو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك وفريقه عن أحدث منتجات الشركة لهذا العام، وبخاصة ما يرتبط بكمبيوترها اللوحي الشهير ipad وحاسبها الآلي macpro .

الجهاز الجديد جاء بتحديثات ومواصفات جديدة في التصميم والمكونات الإلكترونية، ابتداءً بالشاشة التي تم تقليص الإطار المحيط بها بشكل واضح وإزالة الزر الرئيسي أسفلها، لتصبح بذلك أقرب إلى شاشة هاتف iPhone X، لكن من دون الجزء المستقطع أعلى الشاشة.

كما في السابق، الجهاز يأتي بإصدارين، الأول بقياس مماثل لجهاز العام الماضي، والذي كانت شاشته بقياس 10.5 إنش، لكن بسبب تقليص الإطار، باتت الشاشة بقياس 11 إنشاً، أما الإصدار الثاني، فقد جاء بشاشة تبلغ 12.9 إنش.

الآيباد بات مزوداً بتقنية التعرف على وجه المستخدم Face ID، وبات يعمل بالاعتماد على معالج شركة أبل A12X Bionic، الذي يقدم ميزات الرسوميات بما يفوق بسرعته مرتين مقارنة باللوحي السابق.

بالإضافة إلى كل ما سبق، قررت أبل تزويد هذين الجهازين بمنفذ USB Type C والاستغناء عن تقنية Lightning المعهودة، والتي لم تكن مستخدمة من قبل أي شركة أخرى في أي جهاز يتم إنتاجه في العالم.

كما كشفت شركة "أبل" خلال المؤتمر عن إصدار جديد من كمبيوتر "ماك بوك إير"، بمواصفات مميزة غير متوفرة في الإصدارات السابقة.

وعرض الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، مواصفات الكمبيوتر الجديد، والذي جاء بشاشة عرض قياس 13.3 إنشات من نوع "ريتينا"، وبدقة عالية من 4 ملايين بكسل، بالإضافة إلى وزن أقل بنسبة 17 في المئة مقارنة بالطرز السابقة.

كذلك زوّد الكمبيوتر بـ3 ميكروفونات لصوت أنقى، هذا إلى جانب لوحة مفاتيح من الجيل الثالث، أكثر تجاوبا بأربع مرات مقارنة بالنماذج السابقة.

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