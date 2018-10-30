5000 درهم غرامة محتوى الإعلانات المخالفة بالإمارات

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة(صحف)

اعتمد المجلس الوطني للإعلام معايير جديدة بشأن الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن الإصدار الأول من كتيب دليل الإعلانات الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة. ووفقاً لدليل الإعلانات الذي كشف عنه المجلس الوطني للإعلام خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدها اليوم الإثنين بمقره في أبوظبي، يجب على كل من يمارس الأنشطة الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي الحصول على ترخيص مسبق من المجلس بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها معايير وشروط الإعلانات، إلى جانب اعتبار صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى حسابه.وبشأن الشروط الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي

وذكر المجلس أنه سيتم فرض غرامة 5000 درهم على المؤسسات الإعلامية على مخالفة المحتوى الإعلاني للمعايير والضوابط الموضوعة في الدليل، وتضاعف المخالفة في حال تكرارها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد عن 20 ألف درهم.



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