نظارات الواقع المعزز.. ابتكار فيسبوك القادم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أعلن رئيس قسم الواقع المعزز في فيسبوك، ان الشركة تسعى لتصميم جهاز مبتكر يعتمد على نظارات الواقع المعزز.

ويرى أخصائيون انه إذا كانت نظارات الواقع المعزز الابتكار القادم للشركة، فعليها تجاوز عقود من الإخفاقات في هذا المجال، بدءًا من لعبة فيرتشوال بوي الكارثية من نينتندو إلى نظارات غوغل غلاس التي لم تحقق النجاح المنتظر.

وقال فيكوس كيركباتريك، رئيس قسم الواقع المعزز في فيسبوك، لموقع تك كرانش خلال حدث لتقنيات الواقع المعزز في لوس أنجلوس "نريد الوصول إلى هذه النظارات المبتكرة، وسنؤدي دورنا في تحقيق هذا الهدف".

وأكد كيركباتريك لتك كرانش أن التقنية التي تطورها شركته لن تكون متوفرة قبل خمسة أعوام على الأقل.

لكننا لسنا متأكدين من أننا نريد أن تحجب إشعارات فيسبوك مجال رؤيتنا.

وتوجد دلائل أخرى على أن فيسبوك تسعى للهيمنة على عالم الواقع المعزز؛ إذ اشترت فيسبوك شركة أوكولوس الشهيرة للواقع الافتراضي في العام 2014. وفي العام الماضي، حازت فيسبوك على براءة اختراع لجهاز يشبه نوعًا من النظارات الذكية.

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