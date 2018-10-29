قرقاش: خليفة سات مؤشر على أن الإمارات في الإتجاه الصحيح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

من جانبه قال وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية في دولةِ الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن انطلاقَ القمر الصناعي خليفة سات مؤشرُ متجدد أن الإمارات تواكب العصر وأن بوصلتِها في الاتجاه الصحيح.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن صناعةَ العلم والمعرفة أولويةٍ للإمارات وللعالمِ العربي.

وتابع الوزير الإماراتي: ستستمر الإمارات في نشر الأخبار الطيبة والأمل والتفاؤل، فمسيرة الخير والتنمية والازدهار لا يمكن إلا أن يكون هذا حصادها.



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