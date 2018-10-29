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بن زايد بعد إطلاق خليفة سات: إنجاز غير مسبوق بسواعد إماراتية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

وصف الشيخ محمد بن زايد، وليُ عهد أبو ظبي، إطلاقَ القمر الصناعي خليفة سات، بأنه إنجازُ غير مسبوق، لا سيما أنه تم تصنيعه بأياديٍ إماراتية.

مضيفا أن أحلامَ الدولة في معانقةِ الفضاء أصبحت حقيقة يصنعُها شباب الإمارات الذين يسطرون مرحلةٍ جديدة من التحدي العلمي.

وتابع قائلا "نفخر بشباب الإمارات.. عيال زايد وبإنجازاتهم التى تبرهن أن العرب قادرون على المنافسة والريادة".


 

 

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#الامارات #خليفة سات #محمد بن زايد آل نهيان #تكنولوجيا

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