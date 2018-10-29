الصين تنتهك "العمود الفقري" للانترنت في دول الغرب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

تقوم الحكومة الصينية بمحاولات حثيثة للسيطرة على "العمود الفقري" للانترنت في دول الغرب عبر التحكم بمزود خدمة الإنترنت المحلي لجمع المعلومات الإلكترونية رغم توقيعها على "إتفاقية أوباما شي" (Obama-Xi) أواخر عام 2015.

تسعى الحكومة الصينية عبر شركة الإتصالات "تشاينا تيلكوم"، التي تعتبر ثالث أكبر مزود لخدمات الاتصالات في البلاد، الى اختطاف العمود الفقري الحيوي للإنترنت في الدول الغربية، وفق تقارير اعدها باحثون مختصون في المجال.

ورغم توقيعها اتفاق "أوباما - شي" في أواخر عام 2015، انشأت الصين مراكز بيانات من مهامها إعادة توجيه حركة المرور بين جميع الشبكات الصغيرة التي تعرف بالأنظمة المستقلة ومن الممكن أن تكون تابعة لشركات تكنولوجية كبيرة مثل شركة "غوغل" وكيانات كبيرة أخرى في شبكة الإنترنت الكبيرة.

وهناك بعض الشبكات التي تقوم باختطاف هذه المسارات لإستخدامات القرصنة أو التشفير أو السرقة، واعتبرت شركة تشاينا تيلكوم الأكثر انتهاكاً لـ"بروتوكول البوابة الحدودية حول العالم"، بحسب الخبراء.

ويذكر أن حركة المرور بين هذه الشبكات تنتقل بمساعدة بروتوكول بوابة الحدود الذي أنشئ في أوائل ثمانينات القرن الماضي، ويسمح البروتوكول لأي شخص بالقيام بالتبليغ عن أي انتهاك لشبكته، وفي أغلب الحالات تحدث هذه الإنتهاكات بسبب أخطاء في التكوين ويتم حلها في دقائق أو ساعات.

وصرح الباحثون عن العديد من الإنتهاكات الصينية الإلكترونية غير المشروعة منها انتهاكها المواقع الحكومية الكورية عن طريق استخدام الخطوط الكندية وتوجيهها اليها لمدة ستة أشهر بدءاً من شهر فبراير 2016، بالإضافة الى انتهاكها عدة مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2016، وانتهكت في أبريل 2017 مؤسسة إخبارية أمريكية كبيرة عن طريق حركة مرور من السويد والنرويج الى الشبكة اليابانية بالإضافة الى انتهاكها حركة مرور شركة مالية كبيرة في تايلند عدة مرات في مايو وأبريل ويوليو 2017.

ويشير الباحثون إلى أن شبكة الإنترنت في الصين هي نظام مغلق إلى حد كبير ومعزول عن بقية الإنترنت ويشير ذلك الى صعوبة انتهاكها من قبل الشبكات الأخرى.

وأشار الباحثون إلى أن "هذا الخلل في الوصول يسمح بتصرفات خبيثة من طرف الصين في حين نكرها لذلك.

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