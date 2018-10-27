إلى ماذا تشير السحب الضخمة المكتشفة خارج مجرة Mrk 6 ؟

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر علماء من مختبر الفلك الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية على منظومة ضخمة للسحب تمتد إلى خارج مجرة "Mrk 6"

كما أوضح الناطق باسم وزارة العلم الروسية إن العلماء استطاعوا اكتشاف السحب الضخمة في المجرة المذكورة، وذلك بواسطة أضخم مرصد بصري في القارة الأوراسية، يبلغ قطره 6 أمتار.

كما تعتبر مجرة "Mrk 6" التي تنتمي إلى المجرات وتمتلك نواة تبعث كمية هائلة من الأشعة فوق البنفسجية، وتبعد عن المجرة المكتشفة في ستينيات القرن الماضي عن الأرض بمسافة تقدر بحوالي 263 مليون سنة ضوئية.

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كما ركز العلماء الروس على دراسة توزع الغاز وحركته داخل المجرة واكتشفوا منظومة ضخمة من سحب الغاز المؤين، تمتد بعيدا إلى خارج حدود المجرة.

كما أوضح العلماء أن جزءاً من غاز المجرة يقع بعيدا عن حدود النجوم. وتمتد منظومة سحب الغاز المؤين التي تشبه الخيوط إلى مسافة حتى 130 ألف سنة ضوئية من مركز المجرة.



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