فيسبوك أمام مأزق جديد يكلفه نصف مليون جنيه استرليني كغرامة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلنت هيئة بريطانية عن تغريمها منصة فيسبوك أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم مئات الآلاف من الدولارات لانتهاكه قانون حماية البيانات.

أعلنت الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات في بريطانيا تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه استرليني (645 ألف دولار) لتورطها "في انتهاكات خطيرة لقانون حماية البيانات" على صلة بفضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا".

وأعلن "مكتب مفوض المعلومات" البريطاني أن قرار فرض الغرامة جاء بعد تحقيقات خلُصت إلى أن "فيسبوك قام بمعالجة بيانات المستخدمين بصورة غير عادلة من خلال السماح لمطوري التطبيقات بالوصول إلى بياناتهم دون موافقة واضحة وأكيدة بما فيه الكفاية".

وأضاف المكتب أن "فيسبوك فشل أيضاً في الحفاظ على تأمين بيانات المستخدمين"، وهو ما سمح لأحد المطورين بالحصول على البيانات التي كان قد تم مشاركتها بصورة جزئية مع شركات، من بينها مجموعة "إس سي إل" - الشركة الأم لشركة "كامبريدج أناليتيكا"، المتورطة في الفضيحة. وأوضحت الهيئة الرقابية أنها قررت فرض أقصى غرامة بعد النظر في دفوع "فيسبوك".

يُشار إلى أن عملاق مواقع التواصل الاجتماعي كان قد أفاد في سبتمبر/ أيلول الماضي بحدوث اختراق أمني أثر على نحو 50 مليون مستخدم في أسبوع.

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