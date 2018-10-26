شركة "شاومي" تطلق أول هاتف في العالم بمزايا رائعة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلقت شركة "شاومي" هاتفا جديدا يحمل اسم Mi Mix3 ويتمتع بمجموعة مزايا رائعة، أهمها أنه أول هاتف من نوعه في العالم يحمل ذاكرة عشوائية بسعة 10 غيغابايت، وتتيح شاشة الهاتف جودة عالية العرض من خلال سعتها 6.39 بوصة من نوع AMOLED بدقة 2340*1080 بكسل ومعامل عرض 19.5:9، ونسبة الشاشة إلى واجهة الهاتف 93.4%، وقد تمكنت الشركة من تطوير شكل واجهة هاتفها من خلال الاستعانة بتصميم مختلف.

يعتمد التصميم الجديد، والمقتبس من هاتف أوبو Find X وڤيڤو NEX، على جزء ميكانيكي مغناطيسي يتيح لواجهة الانزلاق الأسفل لتكشف عن كاميرتين أماميتين إحداهما 24 ميغابكسل والأخرى 2 ميغابكسل، وهناك 5 أصوات إلكترونية يمكنك الاختيار بينها لتسمعها عندما تزلق الجزء الأسفل لتظهر كاميرات السيلفي.

أما على الجانب الخلفي فستجد كاميرتين "12 ميغابكسل"، إحداهما أساسية بحجم بيكسل u1.4 وثانية ثانوية تتيح التقاط لقطات مكبرة وتتمتع بميزة الثبات البصري OIS، وكذلك يمكنها التقاط فيديو بالتصوير البطيء بدقة 960 لقطة في الثانية الواحدة.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم 845 وميزة الاتصال على المدى القريب NFC ويدعم الشاحن اللاسلكي، فظهر الجهاز من السيراميك الموصل للتيار الكهربي، بالإضافة إلى أن الهاتف يدعم تقنية LTE و4×4 MIMO الخاصة بدعم شبكات الجيل الخامس للمحمول، ليكون الأول من نوعه في العالم وستصل النسخة التي تدعم الجيل الجديد العام المقبل إلى الدول الأوروبية..

مصدر الصور ( موقع mi mix)



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