نظارة ذكية بميزات رائعة قد تغنيك عن هاتفك.. كم سعرها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرف على آخر الصرعات في عالم النظارات ، نظارة ذكية هي الأولى من نوعها طورتها شركة "نورث" الكندية الناشئة " صالحة للاستخدامات اليومية يمكن وضعها من دون أن تُسبب تشتيتاً أو تُحدث صداعاً".

وتحمل النظارة اسم"Focals" ويبلغ سعرها 1000 دولار، وصُنع هيكلها من مادة البوليمر عالي الجودة.

وتتمتع هذه النظارة بقدرتها على عرض الرسائل النصية والرد عليها باستخدام الأوامر الصوتية، أو الرموز التعبيرية وعرض تحديثات حالة الطقس في الوقت الحقيقي، وعرض الاتجاهات أولاً بأول، وطلب سيارات "أوبر"، والتذكير بالتقويم، والأحداث التي تهم مرتديها.

كما أنها تدعم المساعد الشخصي الصوتي "أليكسا" من أمازون وتسمح للمستخدم بإعطاء الأوامر مثل تشغيل الموسيقى، أو قراءة الرسائل، أو الأخبار، أو حالة الطقس، أوالتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

وتأتي النظارة مع خاتم للنقر على الإخطارات والإشعارت والتنقل بينها لتظهر على شكل مجسم "هولوغرام" لا يراه غير صاحب النظارة.

وتقترن النظارة بأجهزة آبل وأندرويد عن طريق البلوتوث، ويمكنها الصمود 18 ساعة متواصلة بشحنة كهربائية واحدة.

يُشار إلى أنّ الشركة لم تحدد موعد طرح النظارة في السوق.

مصدر الصور: wired + cnbc

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