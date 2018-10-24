"دايسون" تنتقل الى سنغافورة وتعد بمواجهة شرسة مع تسلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قالت شركة دايسون البريطانية للتكنولوجيا الثلاثاء إنها تعتزم إنتاج أولى سياراتها الكهربائية في سنغافورة، لتخيب بذلك آمال الذين اعتقدوا أن جيمس دايسون مؤسس الشركة، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يختار وطنه .

وقالت الشركة " بناء مصنع الإنتاج في سنغافورة سوف يكتمل في عام 2020، ليثبت بذلك الطبيعة الدولية لعمليات دايسون". وقال جيم روان المدير التنفيذي للشركة" قرار تحديد مكان تصنيع سيارتنا عملية معقدة ،حيث تعتمد على سلاسل الإمداد والوصول للأسواق و توافر الخبرات التي سوف تساعدنا على تحقيق طموحاتنا".

وأضاف أن الشركة " تحرز تقدما رائعا" فيما يتعلق بمشروع تطوير قاعدة أبحاث سيارتها الكهربائية في ويلتشير في بريطانيا الذي تقدر قيمته بـ 200 مليون جنيه استرليني ( 260 مليون دولار). وأوضح أن اختيار دايسون لسنغافورة كان بمثابة نبأ سار لفرق العمل المتميزة في بريطانيا وسنغافورة".

وتعد دايسون من بين المتنافسين الجدد الذين يدخلون السباق لصناعة السيارات الكهربائية التي تكتسب حصة سوقية على حساب السيارات التي تعمل بالوقود. وإلى جانب تسلا، ستتنافس دايسون مع شركات عالمية عملاقة مثل دايملر إيه جي ، فولكسفاغن إيه جي ، وشركة جنرال موتورز.

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لماذا سنغافورة؟

سنغافورة، التي يقل عدد سكانها عن 6 ملايين نسمة، هي سوق صغيرة، لكنها تتمتع بموهبة تكنولوجية عالية وحماية قوية للملكية الفكرية وهو الأهم، إذ أنها تتصدر تصنيفات الملكية الفكرية الإقليمية بانتظام. وتمتلك دايسون بالفعل مركزا في سنغافورة يركز على أبحاث المحركات الرقمية، حيث توظف الشركة حوالي 1100 شخص.

وأرادت دايسون الإستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمتها سنغافورة مع الصين، أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. وفي هذه الأثناء أعلنت تسلا الأسبوع الماضي عن بناء مصنع للسيارات في شنغهاي، الى ذلك اشتكى مؤسس دايسون، جيمس دايسون، من سرقة الملكية الفكرية في الصين، مبررا اختياره لسنغافوره.

نفاق سياسي

واتهم النائب في حزب العمال ويس ستريتنج شركة دايسون بالنفاق على خلفية هذا القرار. وكتب في تغريدة " جيمس دايسون يريد دافعي الضرائب البريطانيين أن يدعموا نشاطه الزراعي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي". وأضاف" ولكنه يخطط لتصنيع سيارته الكهربائية في سنغافورة".

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