إيلون موسك يبدأ العد التنازلي لافتتاح نفق "لوس أنجلوس" فيديو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون موسك، عن موعد افتتاح نفق السيارات السريع الذي حفره تحت الأرض بالقرب من لوس أنجلوس. وفي حسابه على تويتر، أكد موسك أن افتتاح النفق سيتم في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ليبدأ النفق بتقديم خدماته في مجال النقل.

وبني هذا النفق ليكون وسيلة عملية وجديدة تسمح بنقل السيارات على سكك حديد متطورة تحت الأرض، بسرعة تصل إلى 240 كلم/ساعة، وذلك لتجنب الازدحام المروري الخانق في شوارع لوس أنجلوس.

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وأعلن موسك عن فكرته في تأسيس هذا النفق أول مرة، في ديسمبر 2016، ثم بدأ بأعمال حفره في فبراير/شباط 2017، وعاد في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه لينشر صورا وفيدوهات لعمليات حفره وبنائه.

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