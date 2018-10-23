"أوبر" تخطط لتوصيل الطعام باستخدام الدرونز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تخطط شركة أوبر لإطلاق خدمة توصيل الطعام إلى المنازل باستخدام طائرات من دون طيار "درونز" خلال السنوات الثلاث المقبل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن أوبر تسعى إلى إطلاق الخدمة الجديدة عام 2021، بناء على جدول زمني طموح قد يواجه العديد من التحديات التقنية والعقبات التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتبحث الشركة، التي تتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها، عن مسؤول تنفيذي في مجال العمليات، يمكنه المساعدة في مشروعها الجديد، ووضع نماذج تجريبية له بحلول العام المقبل.

وعلى ما يبدو فإن شركة أوبر تسابق الزمن من أجل تشغيل خدمة توصيل الطعام باستخدام الطائرات من دون طيار تجاريا في أقرب وقت ممكن، وفي عدة أسواق، في ظل ازدياد الطلب على هذا النوع من الخدمات في الأسواق.

وتعتمد أوبر في التخطيط لإطلاق خدمتها الجديدة على النجاح الكبير الذي حققته في مجال النقل والرحلات عبر تطبيقها الذكي الذي يستخدم اليوم على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم.

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