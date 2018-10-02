هل يصبح #تويتر_بفلوس؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تخيل أن تدفع مبلغاً من المال مقابل استخدامك موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، وإذا ما أصبح التغريد ومتابعة التغريدات على تويتر يتطلب دفع المال، فهل ستواصل استخدام الموقع، أم أنك ستلجأ إلى مواقع أخرى للتواصل الإجتماعي؟

#تويتر_بفلوس هاشتاغ انتشر بين رواد موقع تويتر خاصة في السعودية، حيث يحتل الموقع مكانة خاصة في تناقل الأخبار، تناقل من خلاله المغردون آراءهم في الإنتقال من تويتر إلى فيسبوك، وتارة أخرى بالتهكم على بعض الحسابات التي لا تستحق دفع مبلغ من المال لمتابعتها.

هذه الموجة من التعليقات سبقها خبر من جنوب إفريقيا يتحدث عن قيام شركة MTN للإتصالات الثلاثاء الماضي بإيقاف خدمة التويتر المجاني عن 13 مليون مستخدم للشبكة.

فقد أعلنت الشركة وموزدة الخدمة نيتها إيقاف الإستخدام المجاني لتويتر لمشتركيها، والتي كانت الشركة قد طبتها في منتصف 2014 كنوع من العروض الترويجية لمستخدمي شبكة الإتصالات العملاقة.

أكثر من 5.5 ملايين مستخدم لشبكة MTN في جنوب إفريقيا فقط هم من مستخدمي موقع تويتر.

وقالت الشركة إن عدد مستخدمها في جنوب إفريقيا إرتفع الشهر الماضي إلى 13 مليون مستخدم، يستخدمون 1.0 بيتابايت من البيانات في الشهر.