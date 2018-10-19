هل تصدق وجود.. قاعدة فضائية على القمر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفي رقيب سابق في سلاح الجو، ادعى أنه شاهد صورا سرية لقاعدة فضائية على الجانب الآخر من القمر، ,كان "كارل وولف" قد قتل في حادث تحطم دراجة هوائية صدمتها من الخلف مقطورة جرار زراعي، وفق موقع "دايلي ميل"..

وكان "وولف" قد اكتسب شهرة في عام 2001 حينما ادعى في مقابلة تلفزيونية أنه كان رأى أدلة فوتوغرافية على وجود تراكيب غريبة على الجانب البعيد من القمر أثناء عمله بقاعدة عسكرية، ويتذكر الملاح الجوي السابق، أنه كان في غرفة مظلمة يتفحص صور ناسا مع زميل له، عندما شاهدا صوراً لقاعدة على الجانب الخلفي للقمر.

وقال وولف: "كانت هناك مبانٍ كروية وأبراج شاهقة وأشياء تبدو أشبه بأجهزة الرادار، لكنها كانت هياكل كبيرة للغاية"..

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