اكتشف سعر "هاتف هواوي الخارق" في المنطقة العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "هواوي" الصينية عن أسعار هواتفها الجديدة التي أبصرت النور منذ أيام، وقالت إن هواتف HUAWEI Mate 20، إلى جانب ساعة HUAWEI WATCH GT وسوارHUAWEI Band 3 Pro ستكون متاحة للمستخدمين في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة قريبا..

وسيتوفر جهاز HUAWEI Mate 20 (مع ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت) بسعر 916 دولار، في حين سيبلغ سعر هاتف HUAWEI Mate 20 (مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت) 970 دولار..

أما هاتف HUAWEI Mate 20 Pro الذي وصف بـ"الهاتف الخارق" (مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت) فسيكون متاحاً بسعر 1200 دولار، ويحتوي هاتف هواوي الجديد، "ميت 20 برو"، ميزة تعد الأولى من نوعها في عالم الهواتف الذكية. إذ يتيح نقل الشحن إلى الهواتف الأخرى، ومنها تلك الخاصة بشركة أبل الأمريكية، وأطلقت الشركة الصينية على هذه الميزة "الشحن اللاسلكي المعاكس"، وتمكّن المستخدمين من شحن هواتفهم عندما لا يكونوا قادرين على الوصول لمصدر طاقة أو لا يحملون مخزن شحن احتياطي..

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