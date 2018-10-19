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إصدار جهاز آبل جديد نهاية الشهر

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

 

أرسلت شركة آبل دعوات لحضور حفل إطلاق أجهزة جديدة بنهاية شهر أكتوبر في مدينة نيويورك، ومن المتوقع أن تطلق أبل أجهزة آيباد جديدة 

و كشفت شركة أبل عن هواتف آيفون جديدة وساعات أبل واتش الشهر الماضى ، لذا يتوقع المحللون إطلاق أجهزة جديدة من طرازات آيباد برو الجديدة وأجهزة ماك الجديدة .

ويعتقد البعض عزم أبل إطلاق جهاز "آيباد برو" هذا العام يشبه في تصميمه هاتفها "آيفون X"، ومدعم بنظام التعرف على الوجه، وشاشة عرض كبيرة تغطي كامل الجهاز قد تكون بقياس 11 و12.9 إنشات.

كما لمحت توقعات إلى إمكانية إجراء أبل تحسينات على قلمها في الآيباد القادم، وإضافة منفذ USB-C، ومعالج "أي 12".

 

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#ايباد #آبل #ايفون #تكنولوجيا

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