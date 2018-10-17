بريطاني يهدد عرش "غوغل" تعرف إليه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في ظل التنافس الشديد بين الشركات الكبرى حول العالم لتطوير سيارات ذاتية القيادة، يراهن ستان بولاند على قدرات العقول البريطانية في مواجهة الأموال الأمريكية والصينية.

ووفقا لـ"بي بي سي" فقد دشن بولاند البالغ من العمر 58 عاما، وهو من رواد الأعمال في المجال التقني، شركته "فايف أيه أي" في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، يجري العمل بالشركة على قدم وساق للانتهاء من تصميم سيارة ذاتية القيادة، على أمل أن يُصرح لها مستقبلا بالسير في الطرقات العامة دون وجود سائق خلف المقود تحسبا لوقوع أخطاء أو أعطال.

لكن المشكلة أن شركة "فايف أيه أي" قياسا بالشركات الأمريكية العملاقة مثل "غوغل"، و"أوبر" و"تسلا"، لا تعدو أن تكون شركة ناشئة صغيرة، ولذا فإن حجم تمويلها لا يقارن بحجم الأموال التي تنفقها هذه الشركات المنافسة على مشروعاتها لتطوير سيارات ذاتية القيادة.

إذ أنفقت غوغل على سبيل المثال 1.1 مليار دولار على تطوير مركبات ذاتية القيادة في الفترة ما بين 2009 و2015. في حين أن حجم الأموال المستثمرة في شركة "فايف أيه أي" حتى الأن لا يتعدى 29 مليون دولار.

ويقدر عدد العاملين بشركة "وايمو" للسيارات ذاتية القيادة التابعة لـ "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل"، بنحو 3.500 موظف، ويقال إن عدد العاملين بمشروع "أوبر" للسيارات ذاتية القيادة يبلغ نحو 2.000 موظف. وفي حين رفضت كلتا الشركتين الإفصاح عن عدد العاملين بمشروعاتها على وجه الدقة، فإن إجمالي عدد العاملين بشركة "فايف أيه أي" لا يتجاوز 120 موظفا.

وبالنظر إلى حجم هذه المشروعات، ليس ثمة شك في أن بولاند وفريقه لا يطمحون إلى منافسة هذه الشركات الأمريكية العملاقة، ولا المجموعات الصينية مثل "بايدو" ومصانع السيارات، مثل جاغوار، ولاند روفر، وبي أم دابليو، الذين ينفقون مئات الملايين من الدولارات على مشروعات تطوير المركبات ذاتية القيادة.

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ولا ينكر بولاند أن هذا المشروع ينطوي على الكثير من المخاطر، ويقول إن "نجاح هذا المشروع يتوقف على تحقق بعض التوقعات". إلا أن هذا لا ينتقص من طموحه. ويضيف: "أعتقد أن الشركة التي نؤسسها الآن ستساوي قيمتها مستقبلا عشرات المليارات، أو يزيد، ولكن هذا سيتطلب بذل مجهود مضاعف".

لعل هذه الثقة الزائدة التي يتحدث بها بولاند لم تأت من فراغ. فبالنظر إلى الاختبارات التي يجريها بالفعل الفنيون بشركة "فايف أيه أي" على سيارات "فورد" فئة "مونديو" المعدلة في طرق جنوب لندن، والسيرة الذاتية لبولاند، من الواضح أنه يعي تماما ما يقول.

إذ تخرج بولاند في كلية الفيزياء بجامعة كامبردج، وجمع ملايين الدولارات بعد تطوير وبيع شركتين متخصصتين في مجال التكنولوجيا في بريطانيا، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار. وكانت الشركة الأولى هي "إليمنت 14"، وهي شركة لنقل البيانات الرقمية. إذ شغل بولاند منصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 1999، عندما انفصلت عن شركة "أكورن كومبيوترز"، المالكة السابقة لها.

وبعد 18 شهرا، أشرف بولاند على عملية بيع شركة "إليمنت 14" لمجموعة "برودكوم" الأمريكية مقابل 640 مليون دولار. وفي عام 2002، أسس شركة "أيسيرا"، وباعها في عام 2011 لشركة "نفيديا" الأمريكية مقابل 367 مليون دولار. وشغل بولاند، الذي درس في إحدى المدارس الثانوية لصفوة الطلاب في مدينة مانشستر، منصب مدير شركة "أيه أر إم" القابضة لتصنيع أشباه الموصلات.

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