"هواوي" تهدد سامسونج وأبل بـ "ميت 20 برو"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "هواوي"، عن طرح هاتفها الجديد "ميت 20 برو"، إذ يمثل هذا الاصدار الذكي، تهديداً جديداً للأجهزة التي تنتجها "سامسونج، و"أبل"، خصوصاً أنه يحتوي على مواصفات متميزة أبرزها معالجًا خارقًا، أسرع بمعدل ثانية من الأجهزة المطروحة في الأسواق.

وأعلنت الشركة الصينية، عن هاتفها في حدث خاص نظمته الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، وكشفت عن بطاريته طويلة العمر، بسعة 4200 ميلي أمبير/ ساعة، ويمكن شحنها لاسلكيًا بسرعة أكبر بـ70 مرة مقارنة بالهواتف الأخرى.

وجاء الهاتف الذكي بوزن خفيف لا يتجاوز 128 غرامًا، وبأبعاد تبلغ 8.6 و72.3 و157.8 ميليمتر، فيما صمم بطريقة جديدة تسهل حمله على المستخدم، وبشاشة عرض بتقنية "أموليد"، قياس 6.39 إنشًا، وبـ16 مليون لون، ويوفر مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

والهاتف يدعم ثلاثة كاميرات خلفية بنظام "ماتريكس" الذكي، بدقة 40 و20 و8 ميغابكسل على التوالي، ذات حساسية عالية للضوء، وبتقريب بصري يبلغ 3 و5 و6، إلى جانب عدسة إضافية مقربة بمقدورها التقاط الصور من مسافة 2.5 سنتيمترا، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل.

ويأتي "ميت 20 برو" بشاشة عرض بتقنية "أموليد"، قياس 6.39 إنشا، وبـ16 مليون لون، ويوفر مساحة تخزين تبلغ 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وبطاقة ذاكرة "نانو"، أصغر 45 مرة من بطاقة الذاكرة العادي.

مصدر الصورة: موقع هواوي

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